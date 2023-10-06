В Окуловке мужчину привлекли к ответственности за несанкционированный сброс мусора

Дело водителя грузовика, привлекаемого к ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ – "Засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке отходов производства и потребления, совершённое с использованием грузовых транспортных средств" – расс .
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