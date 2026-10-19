Песков: кто-то из Киева всё равно должен будет зафиксировать завершение войны Урегулировать конфликт на Украине без Киева невозможно, на завершающем этапе кто-то с той стороны должен подписать документы.
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