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Срок в 10 лет, споры с Киркоровым и критика SHAMAN: как сложилась судьба барда Александра Новикова

Срок в 10 лет, споры с Киркоровым и критика SHAMAN: как сложилась судьба барда Александра Новикова

Александра Новикова сложно назвать удобным артистом. Его знают не только по песням, но и по резким заявлениям, тюремному прошлому и нежеланию идти на компромиссы.

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