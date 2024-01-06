На затравленного взгляд: как помочь пережившему буллинг ребенку

Травля, о которой так много говорят в последнее время, к сожалению, приводит к реальным трагедиям: например, в калужском колледже девушку так затравили, что она попала в больницу с психическим расстройством.
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