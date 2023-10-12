Убыток холдинга LetterOne по итогам 2022 года составил $7,85 млрд

По итогам 2022 года инвестиционная группа (ИГ) LetterOne получила чистый убыток в $7,85 млрд, хотя в 2021 году она заработала чистую прибыль в размере $4,56 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на отчет группы.
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