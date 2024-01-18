В Петербурге мать простила сына, пытавшегося поджечь её в комнате

В результате возгорания было испорчено почти всё имущество в квартире. Красносельский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении петербуржца Олега Грунова, обвиняемого по статье «Умышленное уничтожение имущества».
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