«Спасибо за приглашение и теплый прием». Валиева побывала на танцевальном концерте

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась фотографиями с танцевального концерта. «В кругу друзей и близких на танцевальном концерте.

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