Бензин дорожает, а его качество ухудшается. 😡 Водители замечают, что некоторые АЗС не доливают бензин.
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Бензин дорожает, а его качество ухудшается. 😡 Водители замечают, что некоторые АЗС не доливают бензин.