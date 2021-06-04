Белгородская область подписала на ПМЭФ соглашение с компанией Верофарм

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Белгородская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с компанией "Верофарм", сообщил в пятницу в своем Telegram-канале врио губернатора Вячеслав Гладков.