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«Что хочет эта старуха?» Пугачеву не пустили в кафе после публичного скандала в Израиле

«Что хочет эта старуха?» Пугачеву не пустили в кафе после публичного скандала в Израиле

Легенде российской эстрады сложно смириться с тем, что за границей ее никто не знает. Алла Пугачева. соцсетиСложнее всего Алле Пугачевой смириться с тем, что за границей, куда она сбежала три года назад, ее никто не знает.

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