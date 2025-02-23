«Что хочет эта старуха?» Пугачеву не пустили в кафе после публичного скандала в Израиле

Легенде российской эстрады сложно смириться с тем, что за границей ее никто не знает. Алла Пугачева. соцсетиСложнее всего Алле Пугачевой смириться с тем, что за границей, куда она сбежала три года назад, ее никто не знает.
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