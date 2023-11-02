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Спички - не игрушка

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Новостишки под кофеек

Новостишки под кофеек

Сергей Лебедев (Лохматый)т Президент Сербии Вучич сделал то, от чего чуть не остановилось дыхание у украинских активистов – сам назвал причины, по которым Сербия не готова вступить в ЕС Причина оказались такими: санкции ЕС против России, которые Сербия не поддерживает и конечно признание Европой независимости Косово.

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