С 1 мая в России: владельцы квартир со стиральными машинами рискуют получить штраф 50 тысяч! Ирэн ОрлонскаяВ многоквартирных домах вопрос о том, кто несёт ответственность за ущерб, причинённый соседям, остаётся важной и актуальной темой.