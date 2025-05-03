С 1 мая в России: владельцы квартир со стиральными машинами рискуют получить штраф 50 тысяч! Ирэн ОрлонскаяВ многоквартирных домах вопрос о том, кто несёт ответственность за ущерб, причинённый соседям, остаётся важной и актуальной темой.
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