В Самарской области полицейские и представители Общественных советов проводят для студентов мероприятия в рамках акции МВД России «Нет ненависти и вражде»

Сызранские полицейские и представители Общественного совета в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» посетили урок политологии со студентами I и III курсов Сызранского филиала СамГТУ.
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