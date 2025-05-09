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Более половины России покрывает снег, в Приморье ожидаются опасные ливни

Более половины России покрывает снег, в Приморье ожидаются опасные ливни

Более половины территории России до сих пор остается под снегом. На текущий момент сугробами покрыто 55-60% всей площади страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, о чем в пятницу, 9 мая 2025 года, ТАСС.

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