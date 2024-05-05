"Ведомости": 45,6% российских семей потратили в 2023 году маткапитал на жилье

45,6% российских семей в 2023 году потратили материнский капитал на покупку жилья. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследовании Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) Президентской академии (РАНХиГС).
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