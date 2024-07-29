Причиной остановки троллейбусов в центре Калуги стал обрыв провода

Стало известно, почему калужские троллейбусы утром 29 июля остановились в районе площади Победы и не смогли продолжить движение по маршрутамСтало известно, почему калужские троллейбусы утром 29 июля остановились в районе площади Победы и не смогли продолжить движение по маршрутам.
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