Причиной остановки троллейбусов в центре Калуги стал обрыв провода

Стало известно, почему калужские троллейбусы утром 29 июля остановились в районе площади Победы и не смогли продолжить движение по маршрутамСтало известно, почему калужские троллейбусы утром 29 июля остановились в районе площади Победы и не смогли продолжить движение по маршрутам.