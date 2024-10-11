❗️ В Феодосии прекратилось факельное горение на территории нефтебазы Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем, сообщил глава города Игорь Ткаченко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Феодосии прекратилось факельное горение на территории нефтебазы Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем, сообщил глава города Игорь Ткаченко.