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Ростех

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Бекхан Оздоев: объемов производства хватает и для армии, и для экспорта

Бекхан Оздоев: объемов производства хватает и для армии, и для экспорта

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Россия представила одну из наиболее масштабных экспозиций оборонной продукции в ходе прошедшего на прошлой неделе авиасалона El-Alamein International Airshow 2026 в Египте.

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