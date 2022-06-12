Статусный револьвер для Монтенегро

В прошлый раз мы рассказали о начале выпуска револьверов Леопольда Гассера модели 1870 года. Сегодня мы наш рассказ продолжаем, и посвящен он будет самому, скажем так, «необычному» оружию на свете.
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