Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Как таковой Украины не должно остаться. Нацистов, бандеровцев уничтожить полностью. А после, за одно только упоминани...Война. Не доделае...
  • Meerflieger
    На приёмке металла ищите... 😉Киевские власти з...
  • николай щербак
    это не статья - это блевотинаЧто произойдет в ...

Статусный револьвер для Монтенегро

Статусный револьвер для Монтенегро

В прошлый раз мы рассказали о начале выпуска револьверов Леопольда Гассера модели 1870 года. Сегодня мы наш рассказ продолжаем, и посвящен он будет самому, скажем так, «необычному» оружию на свете.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх