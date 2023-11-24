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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 24 ноября

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 24 ноября

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК "Ростеха") передал Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.

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