Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 24 ноября

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (входит в ОАК "Ростеха") передал Минобороны РФ очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.
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