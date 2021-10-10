Мир подходит к критической черте. Россия тоже

Виктор Мараховский Крупнейшее деловое СМИ предупреждает: развитый мир подходит к критической черте. Нет, это не та критическая черта, о которой сейчас вопят из каждого утюга и от ежедневных предупреждений которой невозможно сегодня увернуться.