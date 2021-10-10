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Мир подходит к критической черте. Россия тоже

Мир подходит к критической черте. Россия тоже

Виктор Мараховский Крупнейшее деловое СМИ предупреждает: развитый мир подходит к критической черте. Нет, это не та критическая черта, о которой сейчас вопят из каждого утюга и от ежедневных предупреждений которой невозможно сегодня увернуться.

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борис шорников
а где кто нибудь хоть раз видел чтоб ПИДОРАС родил хоть РАЗ? Это первая причина . и вторая причина ни одно животное не станет рожать пока не обзаведется НОРОЙ или ГНЕЗДОМ ! спросите у правителей ПОЧЕМУ они не дают людям строить себе гнезда БЕСПЛАТНО !? а сроят препоны ? ПРИРОДА СОЗДАЛА ВСЕХ СВОБОДНЫМИ и каждому существу есть место на земле где оно строит ГНЕЗДО и только ЧЕЛОВЕК БЛАГОДОРЯ так называемым правительствам лишен этого шанса к продолжению РОДА
Anatoly Kiselev
Проблема конечно есть и она должна решаться. В принципе роботизация и автоматизация производства и не требует большого количества работников. Это тоже проблема - скоро работать будет просто негде большому количеству людей. Если смотреть с капиталистической точки зрения, то нужно большее количество работников для получения большей прибыли, если с человеческой - то их и сейчас достаточно. Общество соморегулируемо. Когда-то предсказывали перенаселение Земли, но этого не произошло. Да физически не все могут трудиться, особенно в престарелом возрасте. Но в тоже время они могут приносить пользу в других областях человеческого общества, в науке, в искусстве и т. д. Артистов разве можно назвать работниками, они что-то материальное производят? Но ведь живут и многие неплохо. Кстати в производстве всё менее занято людей, но пока всем хватает, тем более если будет справедливое распределение, а не капиталистическое при котором большее что создано достаётся малой группе людей. Необходима смена капиталистической формации на другую, более справедливую и проблема будет решена.

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