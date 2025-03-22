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Дуэну выписали 10 секунд и первые штрафные баллы в «Ф-1» за столкновение с Бортолето

Дуэну выписали 10 секунд и первые штрафные баллы в «Ф-1» за столкновение с Бортолето

Стюарды наказали пилота «Альпин» Джека Дуэна за столкновение с другим дебютантом «Формулы-1» – Габриэлом Бортолето из «Заубера».

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