Добрый Мир
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Добрый Мир

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Исход иноагентщины в разгаре. Собчак в слезах провожает друзей из России. Говорит, что она следующая

Исход иноагентщины в разгаре. Собчак в слезах провожает друзей из России. Говорит, что она следующая

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Не даёт "тоталитарная Россия" "честным" либералам и иноагентам продохнуть и снова делает заход.

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Комментарии
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Светлана Соловьева
Давно надо было лишить их денежных средств, пусть зарабатывает за границей, а не в России.
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12 час.

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