Переговорщики Израиля выразили «осторожный оптимизм» по сделке по Газе

Переговорщики Израиля выразили «осторожный оптимизм» по сделке по сектору Газа. Об этом заявили в канцелярии руководителя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху, информирует РИА Новости.
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