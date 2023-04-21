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Зеленский запретил называть географические объекты связанными с Россией наименованиями

Зеленский запретил называть географические объекты связанными с Россией наименованиями

Президент Украины Владимир Зеленский подписал «деколонизационный закон». Он предполагает запрет на присвоение географическим объектам наименований, связанных с историей России или Советского Союза.

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