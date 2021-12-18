Как подать записочку в храм во время самоизоляции — ссылки на заказы записок в разных храмах

Взято с сайта media.elitsy.ru и принадлежит автору Для моей бабушки, Пасха и её первые недели всегда ассоциировались с кладбищем, поминками и, конечно же храмом.
Популярные статьи
- Хочу поддержать доброе имя и честь российского офицера, гражданина Российской Федерации Путина Владимира
- Вернулся в операционную и заметил накрытого простынёй парня. Быстро на стол! Не пора ему ещё к праотцам
- Прививка БЦЖ делалась беспрекословно, к купанию в канавах родители относились снисходительно — моё послевоенное детство
Свежие комментарии