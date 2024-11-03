В России сочли нецелесообразным устанавливать предельные цены на продукты

Николай

Чинушам по ....ю население. Им лишь бы им на карман капало. А вот как к этому относится президент, по настоящему беспокоящийся о людях. file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Videos/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E!.mp4