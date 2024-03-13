Слуцкий встретился с внуком де Голля, приехавшим на выборы в России

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с внуком экс-президента Франции генерала Шарля де Голля (1890-1970) Пьером де Голлем, который прилетел в Россию в качестве международного эксперта на выборах президента.
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