Слуцкий встретился с внуком де Голля, приехавшим на выборы в России

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел встречу с внуком экс-президента Франции генерала Шарля де Голля (1890-1970) Пьером де Голлем, который прилетел в Россию в качестве международного эксперта на выборах президента.