Байден рассказал о своем разговоре с Путиным, но никто ничего не понял

Действующий президент США Джо Байден не смог пересказать свой разговор с Путиным. Во время выступления на военной базе Майер – Хендерсон-Холл глава государства попытался рассказать о беседе с Владимиром Путиным, но вышло не очень – никто ничего не смог понять.
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