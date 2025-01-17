Байден рассказал о своем разговоре с Путиным, но никто ничего не понял

Действующий президент США Джо Байден не смог пересказать свой разговор с Путиным. Во время выступления на военной базе Майер – Хендерсон-Холл глава государства попытался рассказать о беседе с Владимиром Путиным, но вышло не очень – никто ничего не смог понять.