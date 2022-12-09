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Единая лига ВТБ. «Самара» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА в гостях у «Минска»

В пятницу, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча. «Самара» примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА в гостях сыграет с белорусским «Минском».

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