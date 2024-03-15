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Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, пишет "Коммерсант".

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Комментарии
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Александр Пятнистый
и кому они сделают хуже? В самом деле-ниша пустовать не будет, но уйдя из нее, они в нее уже не смогут вернуться. минус бабло из их кармана....Что то по лицензии электролюкс делается в Липецке, по моему. Ну и продолжим делать.
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