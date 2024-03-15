Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Александр Пятнистый

и кому они сделают хуже? В самом деле-ниша пустовать не будет, но уйдя из нее, они в нее уже не смогут вернуться. минус бабло из их кармана....Что то по лицензии электролюкс делается в Липецке, по моему. Ну и продолжим делать.