Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, пишет "Коммерсант".
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