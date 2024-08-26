Даже худшая “игра” 2023 года оказалась популярнее, чем свеженькая Concord Официал...

Даже худшая “игра” 2023 года оказалась популярнее, чем свеженькая ConcordОфициальный релиз экшена Concord сопровождается насмешками над проектом со всех сторон и крайне агрессивными высказываниями отдельных индивидов, но самым важным тут является то, что проект оказался вообще не нужен реальным геймерам.
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