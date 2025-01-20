Поддержка растет: социальные выплаты для семей с детьми в России повысятся 1 с февраля

С 1 февраля в России произойдут значительные изменения в сфере социальной поддержки семей с детьми. Сообщается, что, увеличению подлежит ряд важных выплат, включая материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.