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Променял жену на бизнес. Оглянулся, а уже поздно…

Променял жену на бизнес. Оглянулся, а уже поздно…

— Потерпи еще немного. Купим новую мебель для кухни — и тогда … Светлана тихо вздыхала. Ставила на полочку красивые сапожки.

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оксана оксана
Господи,как жутко от таких рассказов(((
Татьяна Иванова
А почему поздно-то? У этого мужика уже через неделю на этой же кровати будет лежать молодая, красивая и здоровая девушка. А вот этой Светланы больше нет...Это ей поздно, похоронила сама себя заживо. А у него всё хорошо. Милые женщины, любите себя, уважайте, и живите полной жизнью. Это не черновик, второго шанса не будет!
Валентина Важнайс
я вообще не понимаю таких женщин,которые себя не любят,кто их будет любить,если они себя не любят?Если разрешают об себя вытирать ноги.Как только стали так относиться-сразу уходи,если хочешь жить...
Vera Dobryagina
Никогда, никогда не надо цепляться за уродов, если нормальные мужчины в дефиците. Почему порядочная, красивая, неглупая женщина позволила так распорядиться своей жизнью? Откуда это безразличие к своей судьбе? Не надо придумывать причины, не дающие возможности уйти от такого потребителя, выхода нет только из гроба, поехала бы в сельский дом, наладила бы со временем всё...и жива бы осталась.
patentlil
Как грустно, безнадежно.............................

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