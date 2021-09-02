Променял жену на бизнес. Оглянулся, а уже поздно…

5МИНУТКАРазвлеченияПроменял жену на бизнес. Оглянулся, а уже поздно… — Потерпи еще немного. Купим новую мебель для кухни — и тогда … Светлана тихо вздыхала. Ставила на полочку красивые сапожки.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьоксана оксанаГосподи,как жутко от таких рассказов(((ТИТатьяна ИвановаА почему поздно-то? У этого мужика уже через неделю на этой же кровати будет лежать молодая, красивая и здоровая девушка. А вот этой Светланы больше нет...Это ей поздно, похоронила сама себя заживо. А у него всё хорошо. Милые женщины, любите себя, уважайте, и живите полной жизнью. Это не черновик, второго шанса не будет!ВВВалентина Важнайся вообще не понимаю таких женщин,которые себя не любят,кто их будет любить,если они себя не любят?Если разрешают об себя вытирать ноги.Как только стали так относиться-сразу уходи,если хочешь жить...Vera DobryaginaНикогда, никогда не надо цепляться за уродов, если нормальные мужчины в дефиците. Почему порядочная, красивая, неглупая женщина позволила так распорядиться своей жизнью? Откуда это безразличие к своей судьбе? Не надо придумывать причины, не дающие возможности уйти от такого потребителя, выхода нет только из гроба, поехала бы в сельский дом, наладила бы со временем всё...и жива бы осталась.PpatentlilКак грустно, безнадежно.............................Комментировать
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