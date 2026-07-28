У Крымского моста скопилось 175 машин в очереди на досмотр

Во вторник на подходах к Крымскому мосту с обеих сторон образовались автомобильные заторы. В течение дня движение транспортных средств по Крымскому мосту дважды приостанавливалось: с 10:34 до 11:02 и с 14:23 до 14:57.
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