Расчет «Бук-М2» группировки «Центр» отразил воздушную атаку ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» соединения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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