ГИБДД предупредила водителей в очках: Одна отметка в правах может обернуться штрафом

ГИБДД предупредила водителей в очках о требовании, которое легко упустить. Одна отметка на обратной стороне прав может стать причиной штрафа до 15 тысяч рублей.
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