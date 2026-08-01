Туристы в Турции стали чаще выбирать апартаменты вместо отелей

Путешественники ищут более экономичные форматы отдыха На фоне удорожания туристических услуг в Турции путешественники все чаще отдают предпочтение альтернативным вариантам размещения — апартаментам и домам вместо классических отелей.
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