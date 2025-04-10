Российскую пенсионерку задержали за организацию проституции

В Красноярске задержали 64-летнюю пенсионерку за организацию проституции. Всего в этом подозреваются четыре местные жительницы, жертвами обстоятельств стали около 20 женщин, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.
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