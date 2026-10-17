«Профессионалитет»: Новоаннинский сельскохозяйственный колледж присоединился к единому дню открытых дверей федерального проекта 🔻 Его главная задача — рассказать об актуальном состоянии развития системы среднего профессионального образования, расширить кругозор и понимание востребованности профессий на рынке труда; сформировать у детей и родителей представление о перспективах и преимуществах при обучении по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет», а также продемонстрировать его достижения и результаты.