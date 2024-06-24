NZZ: на самый большой немецкий лагерь для украинских беженцев выделяются миллионы в месяц, но условия размещения остаются катастрофическими

В 2022 году бывший аэропорт Тегель в Берлине был превращён в центр прибытия для беженцев с Украины. Размещение в этом лагере должно было быть временным, но для многих он стал местом постоянного проживания.
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