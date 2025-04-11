РИА: бухгалтер благотворительного фонда перевела мошенникам 16 млн рублей

Телефонные мошенники обманом украли у сотрудника благотворительного фонда 16 миллионов рублей.Аферисты похитили у бухгалтера благотворительного фонда в Москве 16 миллионов рублей, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и ФСБ, сообщает РИА Новости.