Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний

По словам Никитина, 1 сентября — это прекрасный праздник, который откликается в душе каждого. Учеба — сложный путь, во время нее приходится сталкиваться со многими трудностями, открывать в себе новые таланты, взрослеть и стремиться к лучшему.
По словам Никитина, 1 сентября — это прекрасный праздник, который откликается в душе каждого. Учеба — сложный путь, во время нее приходится сталкиваться со многими трудностями, открывать в себе новые таланты, взрослеть и стремиться к лучшему.
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