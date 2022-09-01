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Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем знаний

По словам Никитина, 1 сентября — это прекрасный праздник, который откликается в душе каждого. Учеба — сложный путь, во время нее приходится сталкиваться со многими трудностями, открывать в себе новые таланты, взрослеть и стремиться к лучшему.

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