Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома. Движение по нему было перекрыто. В штате Оклахома баржа врезалась в автомобильный мост, сообщила местная патрульная служба полиции.
Снова диверсанты? В США протаранили второй мост за неделю
Комментарии
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Леонид Руси
Так... поезда сходят с рельс... Мосты рушатся... Что-то мне подсказывает... Пиндосия разрушается...
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12 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И это , так называемая ...самая мошная экономика в мире??????,,,ОХРЕНЕТЬ какая мощная.
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8 час.
radiofree RF
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3 час.
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