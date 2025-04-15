Ответ за террор должен быть жестким! Каждый штаб - под прицел, отдающих приказ - ликвидировать

Ночная серия ударов БПЛА по Курску — это уже не пробный шаг, а спланированная акция. Целенаправленные попадания в жилые дома, частный сектор и даже в зону гаража скорой помощи унесли жизнь 85-летней женщины, ранили девять человек, уничтожили квартиры, разрушили повседневную инфраструктуру.