Военное обозрение

3 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    а отчитываться ЗАЧЕМ??  Нужно делать ТО , что нам нужно- и все. Без оглядки на кого бы то ни было....Постпред РБ при О...
  • Николай Галыгин
    Так наступлении вовсю идет,а Зе боится назвать его таковым на случай полного разгрома,глядишь оправдываться перед кур...Глава ГУР МО Укра...
  • sorsw
    Китаю будет обидно )))Премьер-министр Я...

БАЗ-S36A11 – «нефтяник» с боевым потенциалом

БАЗ-S36A11 – «нефтяник» с боевым потенциалом

БАЗ-S36A11. Источник: baz32.ru Несвойственный актив «Алмаз-Антея» Российская автомобильная промышленность не часто радует новинками, особенно с 22 февраля прошлого года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх