БАЗ-S36A11 – «нефтяник» с боевым потенциалом

БАЗ-S36A11. Источник: baz32.ru Несвойственный актив «Алмаз-Антея» Российская автомобильная промышленность не часто радует новинками, особенно с 22 февраля прошлого года.
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