В Германии могут запретить парламентскую партию

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек от партии «Зеленые» в четверг, 11 января, заявил, что существует возможность запуска процедуры запрета партии «Альтернатива для Германии», – сообщает телеканал NTV.
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