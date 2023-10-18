Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Помните ракетный удар по больнице в Мариуполе и западноую реакцию?

Помните ракетный удар по больнице в Мариуполе и западноую реакцию?

Пишет Украинский канал Картель: https://t.me/ZE_kartel/7863 Тогда помнится все называли РФ странной террористом и продвигали всюду принятие этого «клейма».

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Комментарии
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vb
valeri bolgov
Это такая же постановка арабов, как и укрофашистов в Мариуполе.
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычная совместная провокация террористических организаций исламский джихад и хамас. Тут все белыми нитками шито.
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1 час.
Ефим Белов
Израиль опубликовал спутниковую съемку. Пусковая установка ракеты находилась в подвале больницы.  Это, я думаю, комментариев не требует. Ее, видимо придвинули к окну, чтобы не выносить на открытое пространство, где непременно &quot;прилетит&quot;. А так - Израиль не посмеет (и не посмел). Во время пуска, похоже, ракета зацепилась за проем здания (окно) и, потеряв направление, сойдя с траектории, врезалась не в больницу (за нее она зацепилась), а в автостоянку возле больницы. Там же и взорвалась. Спалила при этом кучу машин. Видио показали Байдену, когда он был в Израиле и передали в ООН. Все желающие СМИ могут получить копии видио. А при желании они могут и опубликовать это видио. Количество пострадавших установить израильтяне не могут, но то, что это не 500 и даже не 200 человек - очевидно.
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52 мин.

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