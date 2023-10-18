Помните ракетный удар по больнице в Мариуполе и западноую реакцию?

Ефим Белов

Израиль опубликовал спутниковую съемку. Пусковая установка ракеты находилась в подвале больницы. Это, я думаю, комментариев не требует. Ее, видимо придвинули к окну, чтобы не выносить на открытое пространство, где непременно "прилетит". А так - Израиль не посмеет (и не посмел). Во время пуска, похоже, ракета зацепилась за проем здания (окно) и, потеряв направление, сойдя с траектории, врезалась не в больницу (за нее она зацепилась), а в автостоянку возле больницы. Там же и взорвалась. Спалила при этом кучу машин. Видио показали Байдену, когда он был в Израиле и передали в ООН. Все желающие СМИ могут получить копии видио. А при желании они могут и опубликовать это видио. Количество пострадавших установить израильтяне не могут, но то, что это не 500 и даже не 200 человек - очевидно.