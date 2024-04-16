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В Туле на нарушениях поймали 440 водителей автобусов за десять дней рейда

В Туле на нарушениях поймали 440 водителей автобусов за десять дней рейда

На тульских дорогах прошли 158 рейдов по общественному транспорту на протяжении десяти дней. За это время автоинспекторы поймали 440 водителей автобусов, нарушивших ПДД, сообщает региональная Госавтоинспекция.

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