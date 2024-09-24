Фестиваль исторических реконструкций пройдёт 28 сентября на Сухотино (6+)

В эту субботу 28 сентября на Сухотино пройдёт фестиваль исторических реконструкций (6+). Гостей мероприятия ждёт много мастер-классов, полевой лагерь и многое другое, об этом сообщается на сайте «Культура 75».
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